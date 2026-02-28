test bagnato f1 cancellati in bahrain per tensioni in medio oriente

Il test bagnato di Formula 1 in Bahrain è stato cancellato a causa delle tensioni in Medio Oriente. Le questioni geopolitiche hanno portato alla decisione di sospendere le prove, influenzando il programma previsto e imponendo misure di cautela. Nessun dettaglio sulle parti coinvolte è stato comunicato, ma le restrizioni hanno modificato le attività pianificate in pista.

Le tense interne in corso stanno influenzando in modo rilevante il panorama dei motori e delle prove tecniche, imponendo misure di cautela e modifiche ai programmi di sviluppo. In questa cornice, si è registrata la sospensione delle attività previste al circuito di Sakhir, dove era previsto testare pneumatici destinati alle condizioni di pioggia. Le giornate di prove previste per oggi e domani sul circuito del Bahrein sono state annullate per motivi di sicurezza, a seguito dell’evolversi della situazione internazionale. L’obiettivo era valutare pneumatici da bagnato, includendo le intermedie e le Full Wet, in una sessione di sviluppo affidata a Pirelli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

