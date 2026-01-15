Sinner conferma Cahill | Darren mi dà tanta calma mi sento al sicuro

Jannik Sinner ha confermato la continuità con Darren Cahill nel suo team, sottolineando l'importanza del supporto dell'allenatore per la sua crescita. Durante il sorteggio degli Australian Open, il tennista italiano ha evidenziato come Cahill gli trasmetta calma e sicurezza, elementi fondamentali per affrontare al meglio le competizioni. La collaborazione tra i due proseguirà anche nella prossima stagione, rafforzando il percorso di Sinner nel circuito internazionale.

(Adnkronos) – Squadra che vince non si cambia. Jannik Sinner, ospite d'onore al sorteggio degli Australian Open, ha ufficializzato la permanenza di Darren Cahill nel suo team per almeno un'altra stagione. Il coach australiano affiancherà l'azzurro anche nel 2026, insieme all'altro allenatore Simone Vagnozzi. "Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell'anno .

