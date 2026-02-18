Stadio Franchi | posa della maxi trave Sopralluogo di Uefa e Figc in vista di Euro 2032
L'Uefa e la Figc sono venuti allo Stadio Franchi per assistere alla posa della grande trave, che si terrà oggi intorno a mezzogiorno. La decisione di installare questa struttura arriva per preparare lo stadio in vista di Euro 2032, con i lavori che coinvolgono anche il rafforzamento delle tribune. La trave, lunga oltre 30 metri, sarà il punto centrale di un intervento importante di ristrutturazione.
FIRENZE – Oggi, 18 febbraio 2026, intorno a mezzogiorno sarà posata, nello Stadio Artemio Franchi, la nuova maxi trave. L’operazione avverrà dal lato Matatona. Si tratta di uno stato di avanzamento fondamentale per la ristrutturazione dell’impianto. Ieri intanto si è tenuta la visita delle delegazioni di UEFA e FIGC allo stadio Franchi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la candidatura dell’impianto a Euro 2032. L’incontro ha fatto seguito a quello dello scorso novembre a Nyon in vista delle prossime scadenze e ha previsto anche un sopralluogo all’interno dello stadio Franchi, nel cantiere e nelle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
