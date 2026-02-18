L'Uefa e la Figc sono venuti allo Stadio Franchi per assistere alla posa della grande trave, che si terrà oggi intorno a mezzogiorno. La decisione di installare questa struttura arriva per preparare lo stadio in vista di Euro 2032, con i lavori che coinvolgono anche il rafforzamento delle tribune. La trave, lunga oltre 30 metri, sarà il punto centrale di un intervento importante di ristrutturazione.

FIRENZE – Oggi, 18 febbraio 2026, intorno a mezzogiorno sarà posata, nello Stadio Artemio Franchi, la nuova maxi trave. L’operazione avverrà dal lato Matatona. Si tratta di uno stato di avanzamento fondamentale per la ristrutturazione dell’impianto. Ieri intanto si è tenuta la visita delle delegazioni di UEFA e FIGC allo stadio Franchi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la candidatura dell’impianto a Euro 2032. L’incontro ha fatto seguito a quello dello scorso novembre a Nyon in vista delle prossime scadenze e ha previsto anche un sopralluogo all’interno dello stadio Franchi, nel cantiere e nelle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Stadio Franchi: posa della maxi trave. Sopralluogo di Uefa e Figc in vista di Euro 2032

Franchi, verifica sui lavori: UEFA e FIGC a Firenze per la candidatura a Euro 2032La UEFA e la FIGC sono a Firenze per controllare i lavori allo stadio Artemio Franchi, che potrebbe ospitare le partite di Euro 2032.

Verso Euro 2032, al Franchi la visita dei delegati Uefa e FigcIl 17 febbraio, i rappresentanti di Uefa e Figc si sono recati allo stadio Artemio Franchi di Firenze per un sopralluogo, un passo importante verso la candidatura della città agli Europei del 2032.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.