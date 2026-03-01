Eugenio Bennato a l’Isola

Eugenio Bennato e Fabio Wolf si esibiscono all’Isola, un locale che richiama il cuore di New York, il “Blue Note” di via Borsieri. Questo locale, ispirato ai club di Greenwich Village, ospita spesso artisti italiani e internazionali, creando un’atmosfera simile a quella dei locali di Tokyo, Pechino, Rio o Honolulu. La serata si svolge tra musica dal vivo e pubblico appassionato.

Dervii a Milan fin del 2003 el Blue Note l'è part de ona ret de sit specializzaa in de la musica jazz, on club-restaurant de gran class, indove te podet scoltà musica del viv de gran livell per ses dì a la settimana, del martedì a la domenega, cont duu spettacol, vun ai noeuv or e vun ai vundes. La fa eccezion la domenega, quand gh'è on concert sol. El sò palch l'è staa calcaa de i pussè grand stej del panorama internazional: el Chick Corea, el Stefano Bollani, el Paolo Fresu, per dinn domà tri.