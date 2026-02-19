Decreto bollette cosa prevede il provvedimento? Focus su Irap tariffe e scorporo Ets sotto esame Ue
Il decreto bollette approvato ieri in Consiglio dei ministri ha causato preoccupazione tra le aziende energetiche, che vedono i loro titoli in calo in Borsa. La causa principale è l’aumento dell’Irap, che grava sui costi, mentre le nuove tariffe ridotte per l’elettricità non bastano a calmare il mercato. Il provvedimento prevede anche lo scorporo Ets e modifiche alle aliquote, creando tensioni tra gli operatori del settore. La discussione sulla compatibilità con le norme europee continua a tenere banco.
Il giorno dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legge sulle bollette, che riduce i costi dell'energia per famiglie e imprese, i titoli delle società energetiche soffrono ancora in Borsa complice l'aumento dell'Irap a la riduzione delle tariffe elettriche previsti dal provvedimento. Intanto la Commissione europea fa sapere che sta esaminando il testo, e avrà bisogno «di un'analisi complessiva, prima di esprimere una valutazione». A rischio bocciatura da parte di Bruxelles c'è la misura più importante del provvedimento, lo scorporo della tassazione europea delle emissioni Ets dal costo del gas usato per la produzione elettrica.
Decreto Bollette, su l’Irap alle imprese. L’ad di Edison, Monti: così stop investimentiIl decreto Bollette ha aumentato di due punti l’Irap per le imprese, causando preoccupazione tra gli imprenditori.
Il governo Meloni ha deciso di puntare sull'ETS per abbassare le bollette, cercando di alleggerire i costi di energia per famiglie e imprese.
Argomenti discussi: Bonus bollette, il Cdm approva il decreto: che cosa prevede e a chi spetta; Decreto bollette: rimborsi ai produttori e bonus dimezzato, cosa cambia nel 2026; Bollette, cosa c’è e cosa prevede la bozza del nuovo decreto; Il CdM approva il DL Bollette/Energia e il testo cambia ancora.
Alla fine, il decreto legge sulle bollette tanto atteso è stato varato dal governo. Per la premier Giorgia Meloni vale 5 miliardi, fra risparmi
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Bollette, il cui testo è stato limato negli ultimi giorni dalla maggioranza. Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo
Il Governo approva un decreto da oltre 5 miliardi contro il caro bollette: bonus potenziati, tagli agli oneri e misure per energia più sostenibile.
Il decreto #bollette interviene in modo disordinato e caotico su alcune determinanti dei prezzi all'ingrosso dell' #energia elettrica. Il rischio è di produrre distorsioni e un vasto contenzioso. Ci sono alternative