Decreto bollette cosa prevede il provvedimento? Focus su Irap tariffe e scorporo Ets sotto esame Ue

Il giorno dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legge sulle bollette, che riduce i costi dell’energia per famiglie e imprese, i titoli delle società energetiche soffrono ancora in Borsa complice l'aumento dell’Irap a la riduzione delle tariffe elettriche previsti dal provvedimento. Intanto la Commissione europea fa sapere che sta esaminando il testo, e avrà bisogno «di un’analisi complessiva, prima di esprimere una valutazione». A rischio bocciatura da parte di Bruxelles c'è la misura più importante del provvedimento, lo scorporo della tassazione europea delle emissioni Ets dal costo del gas usato per la produzione elettrica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

