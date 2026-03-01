Esplosioni a Dubai il racconto di Anna Chiara Sarto | Abbiamo visto a occhio nudo l' abbattimento di un missile poco distante dalle nostre teste Il timore è che gli hotel siano un target

Una cooperante italiana in Medio Oriente ha riferito di aver assistito a Dubai a un'esplosione, descrivendo come un missile sia stato abbattuto a poca distanza da loro. Durante l'evento, ha osservato direttamente l'abbattimento e ha espresso preoccupazioni sul fatto che gli hotel possano essere un obiettivo. Queste testimonianze arrivano mentre si susseguono notizie di tensioni nella regione.

«Questa mattina eravamo nel giardino dell'hotel. Siampo stati fatti evacuare in fretta all'interno. E abbiamo visto a occhi nudo quello che è sembrato l'abbattimento di un missile poco distante dalle nostre teste». Anna Chiara Sarto, 28 anni, cooperante italiana veneziana si trova in questo momento a Dubai. «Si moltiplicano gli alert, ci dicono di confluire verso luoghi sicuri, ma c'è incertezza su dove questi luoghi si trovino. Sono la sola italiana in questo albergo, cerchiamo di mantenere la calma ma la preoccupazione è innegabile». Annachiara è esperta in diritto penale internazionale, diritti umani e protezione dei minori e ha collaborato con organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, UNICEF e INTERSOS. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

