Il Torino ha vinto 2-0 contro la Lazio nella 27esima giornata di Serie A, alla prima partita con Roberto D'Aversa come allenatore. I gol sono stati segnati da Simeone e Zapata, che hanno portato il team granata alla vittoria. La partita si è giocata in casa del Torino, che ha ottenuto i tre punti in questa sfida di campionato.

Simeone e Zapata riportano il team granata al successo. TORINO - Alla prima di Roberto D'Aversa sulla panchina granata, il Torino batte la Lazio 2-0 in casa nella 27esima giornata di Serie A. Decisivo il tandem Simeone-Zapata, in gol rispettivamente al 21' e al 53', che riportano i piemontesi al successo dopo un mese esatto. Il Torino è sembrato "rivitalizzato" e sale ora a quota 30 punti, allungando a +6 sulle terzultime. La Lazio invece è apparsa scarica e sterile in fase offensiva. Terza partita consecutiva senza gol per la squadra di Maurizio Sarri, che resta ferma al decimo posto a quota 34. In un Olimpico Grande Torino semi deserto, a causa della contestazione dei tifosi granata, i padroni di casa partono forte e si rendono pericolosi al 6' con un destro dalla distanza di Prati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Esordio vincente per D'Aversa, il Torino batte 2-0 la Lazio

Torino-Lazio 2-0, debutto vincente per D’AversaInizia con il piede giusto l’avventura di Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino.

PAGELLE E TABELLINO Torino-Lazio 2-0: esordio ok per D’Aversa. Notte fonda per SarriVoti, top e flop della sfida dello Stadio Grande Torino, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A, che ha visto i granata imporsi 2-0...

Approfondimenti e contenuti su Esordio vincente.

Temi più discussi: Partenza vincente per Umberto Natali ai campionati regionali esordienti di boxe; Prima G. Altivolese Maser, doppio cambio: via Cusinato e Fedele. Esordio vincente per Bittante-Visintin; Esordio vincente per Simone Giagnorio in panchina con la Juniores del Città di Castello; Football Americano: esordio vincente dei Navy Seals Bari nella stagione 2026.

Buona la prima per D’Aversa: il Torino batte la Lazio 2-0Esordio vincente per Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino. Dopo l’esonero di Baroni, i granata tornano subito al successo in campionato, superando per 2-0 la Lazio di Maurizio ... tuttojuve.com

Posticipo Serie A, 2-0 alla Lazio e respiro in classifica: esordio vincente di D’Aversa sulla panchina del TorinoContro un'avversaria non in serata quella granata segna un gol per tempo e allunga a +7 sulla zona retrocessione ... calciocasteddu.it

esordio vincente dei Doves Bologna nel campionato nazionale di football americano a nove,alla KPRO ARENA di via corticella battono gli Hurricanes Vicenza 7-0 - facebook.com facebook

Esordio vincente in #WAC2026 per Winonah Heatley. L’Australia vince 1-0 contro Filippine. #ASRomaFemminile x.com