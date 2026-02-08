Soccorsi e portati in salvo con il Drago due escursionisti bloccati nella neve sul Resegone

Oggi pomeriggio i soccorritori sono intervenuti sul Resegone per salvare due escursionisti bloccati nella neve. La squadra ha usato il

Pronto e impegnativo intervento dei soccorsi oggi pomeriggio per recuperare due persone in difficoltà sul Monte Resegone. L'elicottero Drago e la squadra Speleo alpino fluviale Saf dei vigili del fuoco sono infatti dovuti entrare in azione per portare in salvo due escursionisti bloccati nella neve e in situazione di potenziale pericolo lungo il Canale Bobbio. Una volta rintracciati, i due uomini sono stati “verricellati” e portati in un luogo sicuro. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Tre escursionisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati in un'area impervia sul Resegone, vicino a Erve.

