Escursionisti bloccati nella neve | salvati nella notte con l' elicottero

Due escursionisti dispersi, intrappolati nella neve, sono stati salvati questa notte grazie a un intervento con l’elicottero. La richiesta di aiuto è arrivata da loro durante il forte peggioramento delle condizioni meteo nel territorio di Claut, dove il freddo e le slavine avevano reso difficile il loro spostamento. I soccorritori sono intervenuti appena si è fatto buio, riuscendo a raggiungerli e a metterli in salvo.

Sono stati tratti in salvo i due dispersi che avevano chiesto aiuto nel territorio montuoso del comune di Claut.I due giovani sono stati recuperati con l'elicottero dell'elisoccorso in assetto notturno e portati al campo base indenni.Gli escursionisti erano rimasti bloccati su terreno innevato.