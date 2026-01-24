Mercatino delle curiosità questo fine settimana lungo corso Marrucino

Nel lungo corso Marrucino di Chieti, il mercatino delle curiosità si svolgerà questo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 gennaio, con apertura dalle 10 alle 20. Un’occasione per scoprire bancarelle con oggetti, antichità e curiosità, in un contesto tranquillo e suggestivo. Un evento dedicato agli amanti delle collezioni e delle novità, ideale per una passeggiata tra le bancarelle nel centro storico della città.

a Chieti. Sabato 24 e domenica 25 gennaio doppio appuntamento con le bancarelle dalle 10 alle 20. Sarà il primo dei mercatini calendarizzati dal Comune di Chieti per il 2026.Per consentire lo svolgimento del mercatino, durante.

