Corso Marrucino invaso dai trattori per la giornata del ringraziamento di Coldiretti inaugurata la nuova sede in centro città FOTO
Grande curiosità, a Chieti, per la benedizione dei mezzi agricoli che hanno assediato corso Marrucino, il mercato contadino in piazza San Giustino con le eccellenze in vendita fino a sera e l'inaugurazione della nuova sede della federazione provinciale. Una giornata indimenticabile, quella di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Trattori in centro storico per la giornata provinciale del Ringraziamento
Leggi anche: Inaugurata la nuova sede della Coldiretti a Sogliano
Da mesi in Emilia-Romagna ci sono un sacco di furti di trattori - Ora quattro uomini sono stati arrestati con l'accusa di averne rubati 28 per rivenderli in Albania, ma succede anche in altre parti d'Italia ... ilpost.it
++INCENDIO++ Le fiamme in corso Marrucino a Chieti Leggi l'articolo: https://cityne.ws/NTOA2 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.