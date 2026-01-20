Davide Spunton, appassionato pescatore di Rovigo, è scomparso durante una battuta di pesca e successivamente rinvenuto senza vita. Il suo corpo, spinto dalla corrente dell’Adigetto per circa 100 metri, è stato recuperato dopo ore di ricerche. La vicenda ha suscitato cordoglio nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze di questa tragica scomparsa.

ROVIGO - È uscito di casa per andare a pescare ma non è più rientrato: ritrovato senza vita dopo ore di ricerche Davide Spunton. Il 26enne era andato a Passetto, frazione del comune di Adria, aveva parcheggiato la propria automobile vicino alla chiesa e si erano perse le sue tracce da ieri, 19 gennaio. Le ricerche Intorno alle ore 2 di notte sono scattate le operazioni di ricerca, e alle 2.15 i carabinieri hanno segnalato il ritrovamento dell'attrezzatura da pesca del 26enne sotto il ponte della località. Poco dopo sono stati attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Venezia, che hanno avviato le ricerche in acqua, assieme alle squadre del distaccamento dei pompieri di Adria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Davide Spunton va a pescare e scompare, trovato morto dopo ore di ricerche. Il corpo spinto dalla corrente dell'Adigetto per 100 metri

Davide Spunton va a pescare e scompare, trovato morto dopo ore di ricerche. L'attrezzatura lasciata sotto il ponte nel cuore della notteDavide Spunton è scomparso mentre si dedicava alla sua passione per la pesca.

Un corpo riaffiora dall'Adda: 67enne di Merate trovato morto dopo un mese di ricercheNella giornata del 6 gennaio 2026, un uomo di 67 anni di Merate è stato rinvenuto senza vita nell’Adda, a Capriate San Gervasio, dopo un mese di ricerche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Davide Spunton va a pescare e scompare, trovato morto dopo ore di ricerche. L'attrezzatura trovata sotto il ponte nel cuore della notte - ROVIGO - È uscito di casa per andare a pescare ma non è più rientrato: a Passetto, frazione del comune di Adria, si cerca un 26enne. Il giovane disperso ... ilgazzettino.it

Davide Spunton è morto, era andato a pescare: trovato dopo ore di ricerche. Il corpo spinto dalla corrente dell'Adigetto per 100 metri - ROVIGO - È uscito di casa per andare a pescare ma non è più rientrato: ritrovato senza vita dopo ore di ricerche Davide Spunton. Il 26enne era andato a Passetto, frazione ... ilmessaggero.it

Siamo felici, ma anche tristi perché Davide e Golia sono arrivato indifesi e intoccabili . Ora da noi si erano ambientati, ma sabato e’ arrivata una persona meravigliosa che ha deciso di adottarli insieme per non dividerli. Vi auguriamo di abituarvi facilmente alla - facebook.com facebook