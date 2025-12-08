In piazza, come ogni anno, i sindacati, i lavoratori della Scala e, ancora, dopo il 7 ottobre, i ProPal. Un piccolo esercito di almeno 300 persone, tra attivisti, manifestanti e persone di passaggio. Come per tradizione, "il mondo di sotto", è tornato a farsi sentire, di fronte al Piermarini, prima della Prima, nel luogo che gli appartiene storicamente. La piazza della Prima resta il termometro del cambiamento dei tempi e delle emergenze sociali. Non c’è stato anno, dal 1968, quando Mario Capanna guidò gli studenti nel lancio di uova per ricordare i braccianti di Avola uccisi pochi giorni prima, che la piazza non si sia riempita di slogan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Davanti al Piermarini sfilano 300 proPal. Cantiere contro Meloni