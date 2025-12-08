Davanti al Piermarini sfilano 300 proPal Cantiere contro Meloni
In piazza, come ogni anno, i sindacati, i lavoratori della Scala e, ancora, dopo il 7 ottobre, i ProPal. Un piccolo esercito di almeno 300 persone, tra attivisti, manifestanti e persone di passaggio. Come per tradizione, "il mondo di sotto", è tornato a farsi sentire, di fronte al Piermarini, prima della Prima, nel luogo che gli appartiene storicamente. La piazza della Prima resta il termometro del cambiamento dei tempi e delle emergenze sociali. Non c’è stato anno, dal 1968, quando Mario Capanna guidò gli studenti nel lancio di uova per ricordare i braccianti di Avola uccisi pochi giorni prima, che la piazza non si sia riempita di slogan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Proteste fuori dalla Scala. La 'zona rossa' intorno al teatro resta presidiata dalle forze dell'ordine. Dalle 14 davanti al Piermarini blindato per la Prima della Scala si sono riuniti presidi che fondono istanze di sindacati, centri sociali e proPal LEGGI QUI https://ww - facebook.com Vai su Facebook
Davanti al Piermarini sfilano 300 proPal. Cantiere contro Meloni - È stato arrestato dalla polizia Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Lo riporta msn.com