Per l’assistenza ecco le task force | Dottori in team fanno gli esami

Sul territorio regionale, cinquanta squadre di medici di medicina generale sono già attive. Le Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) lavorano in team, facendo esami e assistendo i pazienti. L’obiettivo è migliorare l’assistenza e rispondere più rapidamente alle esigenze di salute.

In tutto il territorio regionale sono già operative cinquanta Aggregazioni funzionali territoriali (Aft), costituite da medici di medicina generale. Sono così distribuite: quattordici nell’Ast di Ancona, dodici a Pesaro, undici a Macerata, sei a Fermo e sette nella provincia di Ascoli. Si tratta di nuove forme organizzative previste a livello regionale, insieme alle Unità complesse di cure primarie (Uccp) e alle Case di comunità, queste ultime suddivise in hub, dove la presenza medica è garantita 24 ore al giorno, e spoke, con i medici presenti per dodici ore al giorno, sei giorni su sette. "Le Aft sono composte da medici di medicina generale organizzati – chiarisce Paolo Misericordia, presidente di Fimmg — per soddisfare le esigenze sanitarie dei cittadini di un certo territorio e anche per prendersi cura dei pazienti con patologie croniche: diabetici, ipertesi, affetti da bronchiti o da altre malattie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

