Puglia 26 milioni contro l’erosione | salvi spiagge e turismo via ai

La Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per fermare l’erosione della costa, un problema che minaccia spiagge e attività turistiche. La decisione arriva dopo anni di allarmi e danni crescenti alle strutture balneari, spesso colpite da tempeste e mareggiate. Il piano prevede interventi di consolidamento e rinforzo delle dune, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio naturale e il settore turistico locale. La regione si prepara a intervenire in modo rapido e deciso.

Puglia Contro il Mare: 26 Milioni di Euro per Proteggere il Litorale. La Regione Puglia ha varato un piano d'emergenza da 26 milioni di euro per contrastare l'erosione costiera, una minaccia crescente che mette a rischio spiagge, infrastrutture e il paesaggio di un territorio già provato da eventi meteorologici estremi. L'iniziativa, annunciata il 20 febbraio 2026, mira a superare le lentezze burocratiche dei bandi pubblici e a coinvolgere direttamente Province e Comuni nella definizione e nell'implementazione degli interventi. Un Allarme Crescente: La Fragilità del Litorale Pugliese. L'erosione costiera rappresenta una sfida complessa e strutturale per la Puglia, un territorio caratterizzato da una notevole varietà geologica.