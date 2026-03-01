Un incontro importante si è svolto al Desert Diamond Arena di Glendale, Arizona, dove Emiliano Vargas ha affrontato Agustin Quintana. La gara si inserisce in una card di alto livello e rappresenta un passaggio significativo per la carriera di Vargas. La sfida ha visto i due contendenti impegnarsi in un confronto intenso, con Vargas che è riuscito a fermare Quintana durante l'incontro.

Un incontro cruciale per la progressione di Emiliano Vargas si è svolto al Desert Diamond Arena di Glendale, Arizona, come cornice di una card di alto livello. L’azione ha messo in luce una crescita tecnica e una gestione della distanza capaci di rispondere alle esigenze di un avversario esperto, offrendo segnali concreti sul potenziale futuro del pugile. La contesa è partita con Quintana capace di impressionare inizialmente con colpi ad anello, ma Vargas ha mantenuto la calma, lavorando dietro il jab e variazione di guardarie per aprire varchi al corpo. Con il passare dei round, velocità e scelta mirata dei colpi hanno creato separazione, mentre il danno progressivo ha provocato gonfiore agli occhi all’avversario e segnato il ritmo della sfida. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Emiliano Vargas ferma Agustin Quintana

Leggi anche: Agustín Fernández Mallo, nella tensione che apre spazi

Quintana: "Sogno Giro e Vuelta. Ultimo anno? Non è detto"Roma, 10 febbraio 2026 - La classe '90 dei ciclisti è quella dei ritiri più o meno precoci: poi c'è chi come Nairo Quintana, nonostante i diversi...

Approfondimenti e contenuti su Emiliano Vargas.

‘Podía escoger al Canelo’: Emiliano Vargas, el boxeador mexicano que eligió Bad Bunny para acompañarlo en el Super BowlEn el espectáculo más visto del planeta, Emiliano Vargas no fue un invitado más: fue el rostro del boxeo mexicano en el centro de la cultura actual. Pisó el Super Bowl con bandera en mano, apellido en ... mediotiempo.com

Emiliano 'General' Vargas, el mexicano que se paró en el Super Bowl y no se 'mareó'El Super Bowl no es un evento: es una maquinaria cultural que convierte en fenómeno todo lo que toca. Y en medio de esa coreografía milimétrica, entre luminarias globales y una industria que no deja ... milenio.com