Agustín Fernández Mallo nella tensione che apre spazi

Agustín Fernández Mallo esplora le dinamiche di comunicazione in un mondo post-apocalittico, dove solo due persone sopravvivono in un pianeta desolato. Attraverso un’interazione complessa e spesso ambigua, il suo lavoro invita a riflettere sulla natura del dialogo e sulla capacità di trovare un senso in contesti di isolamento e silenzio. Un testo che analizza le tensioni e le aperture che definiscono l’esperienza umana in condizioni estreme.

Dopo il “blackout”, in un pianeta desolato, sono rimasti solo due esseri umani. In un prolungato atto d’amore vòlto a rendersi comunicabile, i due talvolta sembrano parlare lingue differenti, come . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

