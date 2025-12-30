Donna senza nome trovata morta in un cortile | diffusa la foto segnaletica

Una donna senza nome è stata trovata priva di vita in un cortile di un condominio in via Paolo Paruta, Milano. Le autorità stanno cercando di identificare la vittima e hanno diffuso la sua foto segnaletica. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso e ricostruire l’accaduto.

Si cerca di dare un'identità alla donna trovata morta all'interno di un condominio in via Paolo Paruta, a Milano, nella mattinata di lunedì 29 dicembre. Aveva circa 30 anni. Una telecamera di videosorveglianza privata l'ha ripresa mentre entrava nel cortile dell'edificio, condiviso con altre.

Donna trovata morta a Milano: il killer ripreso in un video con lei, poi se ne va da solo. La vittima ancora senza nome. Cosa si vede dalle telecamere - E' ancora senza nome e cognome la donna, tra i 25 e i 30 anni, con la carnagione chiara e tratti che escludono sia di origine asiatica, trovata morta ieri mattina tra il cemento ... ilmattino.it

Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza - Le telecamere del condominio avrebbero ripreso un uomo e una donna entrare a notte fonda e solo l'uomo uscire poco più tardi. ilfattoquotidiano.it

Non ha ancora un nome la donna trovata cadavere il 29 dicembre nel cortile di uno stabile di via Paruta, a Milano. Era seminuda, non aveva documenti con sé e sul corpo sono stati trovati dei lividi. Tutto lascia pensare a una morte violenta, tanto che è stato a - facebook.com facebook

