Alle elezioni provinciali, il candidato Mastella ottiene un risultato che gli permette di conquistare metà dei seggi del Consiglio. La vittoria dimostra la presenza consolidata dell’area centrista nel territorio, con i sostenitori di Mastella che rafforzano la loro rappresentanza. La consultazione ha visto una partecipazione significativa, portando a un rinnovamento politico che riflette le scelte degli elettori locali.

Si sono concluse le elezioni per il Consiglio Provinciale di Benevento e i risultati ufficiali confermano il predominio dell’area centrista guidata da Clemente Mastella, che ottiene metà dei seggi disponibili. L’affluenza è stata elevata grazie al sistema di voto ponderato tra Sindaci e Consiglieri comunali dei 78 comuni del Sannio. Di seguito l’elenco dei consiglieri eletti e la ripartizione politica. Comunicato Stampa Il consigliere regionale denuncia carenze mediche e criticità nei servizi di emergenza, sottolineando. Comunicato Stampa Raccolta fondi destinata ai progetti umanitari, educativi e di sviluppo promossi dal Rotaract. Detengono il record di notorietà: le loro oltre venti acrobazie realizzate in circa trenta minuti,. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Elezioni provinciali, Mastella conquista metà del Consiglio

