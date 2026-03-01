Elezioni provinciali Mastella conquista metà del Consiglio
Alle elezioni provinciali, il candidato Mastella ottiene un risultato che gli permette di conquistare metà dei seggi del Consiglio. La vittoria dimostra la presenza consolidata dell’area centrista nel territorio, con i sostenitori di Mastella che rafforzano la loro rappresentanza. La consultazione ha visto una partecipazione significativa, portando a un rinnovamento politico che riflette le scelte degli elettori locali.
Si sono concluse le elezioni per il Consiglio Provinciale di Benevento e i risultati ufficiali confermano il predominio dell'area centrista guidata da Clemente Mastella, che ottiene metà dei seggi disponibili. L'affluenza è stata elevata grazie al sistema di voto ponderato tra Sindaci e Consiglieri comunali dei 78 comuni del Sannio. Di seguito l'elenco dei consiglieri eletti e la ripartizione politica.
