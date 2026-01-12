Elezioni Provinciali di Salerno | La nuova composizione del consiglio e le dinamiche politiche

Nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, l’Ufficio elettorale di Salerno ha proclamato i nuovi consiglieri provinciali, completando così le elezioni di secondo livello che hanno coinvolto sindaci e amministratori locali. Questo processo ha determinato la composizione attuale del consiglio provinciale e influisce sulle future dinamiche politiche del territorio. Di seguito, un’analisi dettagliata dei risultati e delle implicazioni di questa tornata elettorale.

Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio, l'Ufficio elettorale ha ufficialmente proclamato i nuovi consiglieri provinciali di Salerno, a conclusione delle elezioni di secondo livello che hanno visto protagonisti sindaci e amministratori locali del territorio

Il centro-sinistra stravince le elezioni provinciali con 12 consiglieri su 16. Giovanni Guzzo è il più votato: ecco tutti i nomi degli eletti

