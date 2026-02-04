Transizione ecologica e competitività | un Clean Industrial Deal Made in Italy per rilanciare l’industria

Il governo presenta un piano per rilanciare l’industria italiana attraverso un nuovo accordo industriale pulito. Sono state proposte trenta misure che coinvolgono otto settori chiave, con l’obiettivo di rendere la manifattura più competitiva e sostenibile. Iniziative concrete che puntano a far ripartire l’economia, con investimenti e strategie ben definite.

Trenta proposte, otto settori chiave e sei pilastri strategici per rendere la manifattura italiana più competitiva e sostenibile. È questo il messaggio centrale del Libro bianco sulla riconversione green dell'industria italiana presentato da Legambiente a Roma, in occasione del Terzo Forum nazionale "L'Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy", alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Tra le esperienze virtuose citate dalla campagna I cantieri della transizione ecologica figura anche Conou, consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli oli minerali usati.

