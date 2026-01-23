Santanché al Forum del turismo | Orgogliosi del Made in Italy Ma i gadget dell’evento sono fabbricati in India

Durante la terza edizione del Forum internazionale del turismo di Milano, la ministra Daniela Santanché ha espresso orgoglio per il Made in Italy. Tuttavia, è stato notato che alcuni gadget distribuiti all’evento sono stati prodotti in India, suscitando riflessioni sulla coerenza tra parole e pratiche. L’inizio della giornata ha visto un video emozionale e l’inno nazionale, con partecipazione di figure istituzionali come La Russa.

La terza edizione del forum internazionale del turismo di Milano si apre poco dopo le 14. Un video emozionale e poi l'inno d'Italia cantato in prima fila dalla padrona di casa, la ministra Daniela Santanché e dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Ma basta andare oltre le prime file e si vede che la sala fatica a riempirsi. Le sedie delle ultime fila del palazzo del Ghiaccio rimangono vuote. Riempite solo dai gadget dell'evento, una borsa con una rivisitazione moderna della Venere di Botticelli con giubbotto in jeans e fascia tricolore. "Siamo orgogliosi del Made in Italy" dice la ministra dal palco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Santanché al Forum del turismo: "Orgogliosi del Made in Italy". Ma i gadget dell'evento sono fabbricati in India Santanchè ricorda Valentino: "E' stato interprete eccezionale del Made in Italy" – Il videoSantanchè ricorda Valentino, definendolo un interprete eccezionale del Made in Italy. "Ladra, dimettiti". La ministra Santanché contestata all'apertura del forum sul turismoDurante l'apertura del terzo forum internazionale del turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché è stata immediatamente contestata da un partecipante.

