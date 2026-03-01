Lamborghini show a Domenica In toglie il telefono dal fondoschiena e svela | Ho interrotto il festino di Leclerc

Durante la puntata di Domenica In, Elettra Lamborghini ha condiviso alcune novità, tra cui il fatto di aver interrotto un festino di Leclerc. La cantante e conduttrice ha anche confermato la sua presenza come animatrice ufficiale di Sanremo 2026, offrendo uno spettacolo che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei social. La puntata si è conclusa con momenti di grande attenzione mediatica.

Elettra Lamborghini conferma il suo status di animatrice ufficiale di Sanremo 2026 anche nello speciale di Domenica In, regalando a Mara Venier una puntata che i social non dimenticheranno facilmente. Lo sketch del telefono, poi la confessione: "Ho scoperto che il festino a Montecarlo era l'addio al celibato di Leclerc".