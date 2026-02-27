Elettra Lamborghini ha lasciato Sanremo dopo le notti disturbate da rumori provenienti da un festino vicino al suo alloggio. La cantante ha deciso di spostarsi a Montecarlo per dormire, ma questa scelta non le ha permesso di trovare tranquillità. La sua fuga è stata motivata dalla sensazione di essere perseguitata dai rumori della festa.

Non c’è pace per Elettra Lamborghini, protagonista indiscussa di questo Festival di Sanremo. La cantante è letteralmente fuggita da Sanremo dopo le notti insonni a causa del baccano vicino al suo alloggio ligure. Così la cantante, in gara con la sua Voilà, ha deciso di provare ad andare a dormire altrove, precisamente a Montecarlo, per evitare i numerosi “ festini bilaterali “, come li ha chiamati sul palco dell’Ariston, che la tenevano sveglia. La fuga però non è bastata a confortare Lamborghini che, arrivata a Montecarlo, si è trovata di fronte a un’ altra festa, documentando il tutto sui social. “No vabbè raga, zio pinguino. C’è un festino bilaterale pure qua sotto, sono perseguitata “, ha raccontato in una storia di Instagram in cui si è ripresa nel nuovo alloggio di Montecarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un festino bilaterale pure qua, sono perseguitata!”: Elettra Lamborghini fugge da Sanremo e va a Montecarlo a dormire, ma non basta

Elettra Lamborghini fugge da Sanremo: “A Montecarlo per dormireElettra Lamborghini fugge da Sanremo: Vado a dormire a Montecarlo, tiè Sanremo, 26 febbraio 2026 – Elettra Lamborghini ha deciso di porre fine alle...

Elettra Lamborghini, scacco matto ai festini di Sanremo: “Vado a dormire a Montecarlo, tiè”(Adnkronos) – Nuovo capitolo della saga Elettra Lamborghini contro i "festini bilaterali" nelle notti di Sanremo.

L'intervista a Elettra Lamborghini - Festival di Sanremo 2026

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Il mistero dei Festini Bilaterali di Elettra Lamborghini: cosa sono e chi li fa; Elettra Lamborghini e i festini bilaterali: la protesta (anche sul palco dell'Ariston), il megafono e la risposta del sindaco di Sanremo; Elettra Lamborghini spiega cosa sono i festini bilaterali: Sono andata a letto alle 4,30!; Festini poco bilaterali. Le notti insonni di Elettra Lamborghini a Sanremo.

Elettra Lamborghini beffata da un altro festino bilaterale a Sanremo 2026: ma di cosa si tratta?È forse il caso per eccellenza di questa settimana di Sanremo 2026: è da quando iniziato il Festival che Elettra Lamborghini si lamenta per il caos sotto la finestra della sua stanza d'hotel e per dei ... cosmopolitan.com

Fiorello a La Pennicanza, la verità sui festini bilaterali. Ecco chi c’eraFiorello si trasforma in Al Bano a La Pennicanza e rivela chi era presente ai famosi festini bilaterali: spunta il nome di Malgioglio. dilei.it

Nel pieno della nostra intervista, Elettra Lamborghini si interrompe: fuori dalla finestra ha notato qualcosa e deve assolutamente fotografarla. “Scusate, ma è troppo importante”, scherza prima dello scatto: https://fanpa.ge/vguWe - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Elettra Lamborghini alla sua seconda partecipazione a Sanremo 2026 con Voilà x.com