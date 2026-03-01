Elettra Lamborghini e la sua mamma bilaterale | saluta Sanremo 2026 con una cena in famiglia
Dopo la finale di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha trascorso una serata in famiglia. La cantante ha condiviso alcuni scatti sui social durante una cena con la madre, che si è definita “mamma bilaterale”. La foto mostra Elettra sorridente mentre si ritrova con la mamma e altri familiari, in un momento di relax e convivialità.
Cosa ha fatto Elettra Lamborghini dopo la finale di Sanremo 2026? Si è concessa una cena in famiglia, posando con la mamma Luisa, che si è auto-definita "mamma bilaterale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: siamo pronti a ballare sulle note di “Voilà”Elettra Lamborghini sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Voilà".
