Elettra Lamborghini e la sua mamma bilaterale | saluta Sanremo 2026 con una cena in famiglia

Dopo la finale di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha trascorso una serata in famiglia. La cantante ha condiviso alcuni scatti sui social durante una cena con la madre, che si è definita “mamma bilaterale”. La foto mostra Elettra sorridente mentre si ritrova con la mamma e altri familiari, in un momento di relax e convivialità.

