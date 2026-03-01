LIVE Milano-Vallefoglia 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | dominio di Egonu e compagne in gara-1 dei playoff

Inizia la partita tra Milano e Vallefoglia valida per i playoff di A1 volley femminile 2026. Le squadre si affrontano in gara-1 con Milano che si impone con un punteggio di 3-0. Durante la gara, Egonu e le sue compagne mostrano un gioco solido e aggressivo, mantenendo il controllo dell’incontro. La diretta si può seguire aggiornando la cronaca in tempo reale.

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 18.27 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.27 Pronostici rispettati dunque e gara-1 di questi quarti di finale dei playoff Scudetto che ha sorriso alla Vero Volley, frutto di un'affermazione perentoria. 18.25 Come detto, la premiata ditta Lanier-Egonu è stato il fattore in questa partita e il ventello per entrambe la dice lunga sul loro rendimento. Si pensava che la schiacciatrice non fosse al meglio per un problema alla caviglia. Si può affermare che i dubbi siano stati del tutto fugati. 18.22 25-20, 25-15, 25-19 per la...