Villaggio della legalità la polizia di Stato incontra gli studenti delle scuole reggine

Oggi si è svolta la cerimonia inaugurale della giornata “Cultura è Legalità” nel centro di Reggio Calabria. L’evento, promosso dalla questura locale in collaborazione con l’Università Mediterranea, ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole della città, attraverso un incontro che promuove i valori della legalità e della cultura civica.

ÈTv Marche. . Polizia di Stato: torna il "Villaggio natalizio della Legalità" in Piazza Roma - facebook.com Vai su Facebook

