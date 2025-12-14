Servizi scolastici e tariffe Costi dei pasti in aumento
Il Comune di Cortona ha annunciato l’aumento delle tariffe per i servizi scolastici, includendo i pasti nelle mense e le rette dei nidi d’infanzia comunali. La decisione riguarda l’adeguamento delle tariffe di servizi pubblici a domanda individuale, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità e la qualità delle prestazioni offerte alle famiglie del territorio.
Il Comune di Cortona ha deliberato l’adeguamento delle tariffe di due servizi pubblici a domanda individuale: la refezione scolastica e le rette dei nidi d’infanzia comunali. Si tratta di una revisione che arriva dopo molti anni senza variazioni e che, per quanto riguarda la mensa scolastica, non avrà effetti immediati sulle famiglie. L’ultimo aggiornamento della tariffa della refezione risale infatti al 2011, quando il costo a pasto passò da 3,5 a 4,5 euro. Con la recente delibera l’importo sarà portato a 5 euro, ma solo a partire dal primo settembre 2026. Per l’annualità scolastica 20252026 non sono previste modifiche e le tariffe resteranno invariate. Lanazione.it
