Nuovo ospedale trovato l' accordo | stop all' aumento dei posti letto in Medicina

È stato concordato un accordo temporaneo che stabilisce il limite dei posti letto nei reparti di Medicina dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. La decisione mira a garantire un'organizzazione efficace dei servizi sanitari, senza prevedere aumenti immediati della capacità assistenziale. Questa soluzione temporanea rappresenta un passo importante nella gestione delle risorse ospedaliere, mantenendo un equilibrio tra domanda e offerta di cure.

È stato raggiunto un accordo temporaneo sui posti letto dei reparti di Medicina dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. L’intesa è maturata dopo l’incontro tra i rappresentanti di Uil e Nursind e i vertici di Asfo (il direttore generale Tonutti, il direttore sanitario Michele Chitta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

