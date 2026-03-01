Un esperto israeliano ha spiegato quale potrebbe essere l'obiettivo finale delle operazioni militari condotte da Israele e dagli Stati Uniti contro l'Iran. La campagna congiunta è in corso e coinvolge azioni coordinate tra le due nazioni. La discussione si concentra sui possibili risultati e sulle fasi successive di questa iniziativa militare. La notizia viene riferita senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

(Adnkronos) - Mentre la campagna militare congiunta di Israele e Stati Uniti contro l'Iran entra in una fase ad alta intensità, con attacchi mirati alle capacità nucleari e missilistiche di Teheran e il rischio di un allargamento regionale, il nodo centrale resta uno: qual è l'obiettivo strategico finale? Cambio di regime o neutralizzazione definitiva della minaccia? E quanto è realistico immaginare una transizione interna in Iran, considerando il peso dei Pasdaran e la struttura parallela di potere costruita negli ultimi decenni? Per Kobi Michael, senior researcher dell'Institute for National Security Studies (Inss) presso l'Università di Tel Aviv e analista del Misgav Institute, la priorità israeliana è chiara: impedire che l'Iran torni a rappresentare una minaccia esistenziale, sul piano nucleare e balistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - ‘Ecco qual è l'endgame di Israele e Usa'. L'analisi dell'esperto israeliano

