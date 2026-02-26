In un quadro di tensioni tra Israele e Iran, le mosse degli Stati Uniti potrebbero influenzare le dinamiche regionali. La possibilità di una risposta iraniana a un attacco israeliano potrebbe portare a un intervento più deciso da parte degli americani, con la possibilità di un'azione militare estesa contro l'Iran. La strategia americana sembra orientata a mantenere una posizione di pressione sulla regione.

Nel caso di una ritorsione iraniana contro Israele, sarebbe più semplice raccogliere consensi negli Stati Uniti e lanciare una campagna aerea su larga scala contro l'Iran. Sono queste le idee dei consiglieri del presidente Donald Trump, che in “ discussioni riservate ” avrebbero avanzato l’ipotesi che un attacco iniziale israeliano potrebbe “giustificare” un'azione militare statunitense in caso di rappresaglia da parte dell’Iran. Stando alle fonti di Politico, i consiglieri senior della Casa Bianca "preferirebbero" che fosse Israele a colpire per primo l’Iran, nel caso i negoziati che si terranno oggi a Ginevra fallissero o non portassero a progressi rilevanti sulle tematiche al centro dei colloqui: impedire alla Repubblica Islamica dell’Iran di ottenere un’ arma atomica e i vettori missilistici adeguati al suo potenziale impiego. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strike di Israele poil'attacco Usa: qual è la strategia segreta di Trump contro l'Iran

