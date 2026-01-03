Tragedia di Crans-Montana l’analisi dell’esperto | ecco il vademecum anti-panico

L’incidente al locale Le Constellation di Crans-Montana ha causato molte vittime e feriti, segnando l’inizio dell’anno con un episodio grave. In questo approfondimento, l’esperto analizza le cause possibili e fornisce indicazioni utili per affrontare situazioni di emergenza, offrendo un vademecum pratico per gestire il panico e garantire la sicurezza.

Pisa, 3 gennaio 2026 – La tragedia avvenuta al locale Le Constellation a Crans-Montana ha aperto l'anno in modo drammatico, e al momento i numeri parlano di almeno 40 morti e oltre 100 feriti. Una vera e propria strage che ha portato Mariano Bizzarri Ollandini, security manager del Corpo Guardie di Città, servizio di vigilanza privata di Pisa, a stilare un vademecum sulle misure di sicurezza necessarie a prevenire tragedie nei locali notturni, dove il rispetto delle normative è fondamentale per tutelare le persone. Controllo degli accessi e regolamentazione dell'età. "Il fatto che Le Constellation accettasse clienti a partire dai 16 anni e addirittura di età inferiore (come tredicenni) è un grave errore in termini di responsabilità e sicurezza.

