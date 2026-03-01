ecco il ciclodromo per il quartiere san filippo

Nel pomeriggio di ieri è stato inaugurato un nuovo ciclodromo nel quartiere San Filippo. Si tratta di uno spazio dedicato alla pratica del ciclismo, realizzato per offrire un punto di ritrovo e allenamento agli appassionati della zona. La struttura è stata aperta ufficialmente alla presenza di rappresentanti del Comune e di alcuni cittadini interessati alle attività sportive all’aperto.

Inaugurato nel pomeriggio di ieri il nuovo ciclodromo presso il quartiere San Filippo: uno spazio sicuro, moderno e polifunzionale in cui i giovani sportivi elpidiensi potranno divertirsi gratuitamente praticando attività come ciclismo, pattinaggio su strada e via via altre discipline adattabili al tracciato nel corso del tempo. Il percorso, infatti, con i suoi 660 metri di lunghezza sarebbe specifico per le attività di ciclismo delle categorie giovanili G1 e G6, e per quella degli esordienti, ma l’area sviluppata permetterà lo svolgimento di più sport con l’obiettivo di regalare ai cittadini un polmone verde attrattivo e dinamico. Tanta la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

