Meloni è ancora contraria all'invio di soldati in Ucraina | cosa ha detto la premier ai Volenterosi

Durante il vertice dei Volenterosi a Parigi, la premier Meloni ha confermato la sua posizione contraria all'invio di soldati italiani in Ucraina. La sua posizione differisce da quella di altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Germania, che hanno mostrato apertura a questa possibilità. Meloni ha sottolineato la volontà di mantenere l’Italia fuori da interventi militari diretti, privilegiando soluzioni diplomatiche e di pace.

