Meloni è ancora contraria all'invio di soldati in Ucraina | cosa ha detto la premier ai Volenterosi
Durante il vertice dei Volenterosi a Parigi, la premier Meloni ha confermato la sua posizione contraria all'invio di soldati italiani in Ucraina. La sua posizione differisce da quella di altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Germania, che hanno mostrato apertura a questa possibilità. Meloni ha sottolineato la volontà di mantenere l’Italia fuori da interventi militari diretti, privilegiando soluzioni diplomatiche e di pace.
Al vertice dei Volenterosi a Parigi, Meloni ha ribadito il suo no all'invio di soldati in Ucraina. Una posizione che distingue l'Italia da altri Paesi europei, come la Francia, ma anche Spagna e Germania che hanno aperto all'ipotesi di truppe a supporto degli sforzi per la pace.
