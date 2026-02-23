Conferenza stampa Dimarco alla vigilia di Inter Bodo Glimt | Sarà una partita molto offensiva perché siamo sotto di due gol ma occhio alle loro ripartenze

Da calcionews24.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Dimarco ha parlato della partita tra Inter e Bodo Glimt, spiegando che sarà molto offensiva perché i nerazzurri sono in svantaggio di due gol. Ha sottolineato l’importanza di attaccare senza disdegnare le ripartenze avversarie, che rappresentano un pericolo concreto. La squadra si prepara a una sfida impegnativa, consapevole delle difficoltà e delle strategie da adottare per ribaltare il risultato. La partita si gioca questa sera, con tutte le carte in tavola.

conferenza stampa dimarco alla vigilia di inter bodo glimt sar224 una partita molto offensiva perch233 siamo sotto di due gol ma occhio alle loro ripartenze
© Calcionews24.com - Conferenza stampa Dimarco alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Sarà una partita molto offensiva perché siamo sotto di due gol ma occhio alle loro ripartenze»

Dybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di Romano Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Infortunio Rovella: il centrocampista della Lazio si è operato alla clavicola. Quando può tornare a disposizione di Sarri, ultimissime Napoli, De Bruyne è tornato: annuncio del club sulle condizioni del belga! Su cosa ha lavorato e i prossimi passi per il rientro Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! L’episodio shock Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il BodoGlimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di Chivu Vincic arbitro di Real Madrid Benfica: A Bola riporta a galla un blitz della polizia in Bosnia del 2020 tra escort, armi da fuoco e droga! La ricostruzione di quanto successe Real Madrid, il caso Fran Garcia scuote la Liga! Con Arbeloa è cambiato tutto, cosa sta succedendo al terzino spagnolo Dybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Champions League, designati gli arbitri per i playoff di ritorno: ecco chi dirigerà le partite di Inter, Juve e Atalanta Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Inter Bodo Glimt, Dimarco: «Partita offensiva, ma attenzione alle ripartenze»

Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: «Il primo pensiero sarà quello di rimontare. Avere Chivu e Kolarov è stata una fortuna per me, sul Mondiale con l’Italia…»Dimarco si presenta alla conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, motivato a recuperare dopo la sconfitta dell’andata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La conferenza stampa di Manuel Locatelli alla vigilia di Inter-Juventus; Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio; Chivu: Dumfries domani in gruppo, la gestione! Bastoni, Dimarco, Thuram e novità per Calhanoglu; Inter, Chivu: Entro due giorni Dumfries e Calhanoglu a disposizione. Dimarco meglio di me e Kolarov? Di me di sicuro.

conferenza stampa dimarco allaDimarco: Siamo sotto, attaccheremo subito! Bodo? Non batti Atletico e City a casoLe parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bodo Glimt ... msn.com

Inter, Dimarco: Dovremo stare attenti alle loro ripartenzeL'Inter domani sera cerca la rimonta contro il Bodo Glimt nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. In conferenza stampa insieme all'allenatore. tuttomercatoweb.com