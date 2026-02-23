Conferenza stampa Dimarco alla vigilia di Inter Bodo Glimt | Sarà una partita molto offensiva perché siamo sotto di due gol ma occhio alle loro ripartenze

Federico Dimarco ha parlato della partita tra Inter e Bodo Glimt, spiegando che sarà molto offensiva perché i nerazzurri sono in svantaggio di due gol. Ha sottolineato l’importanza di attaccare senza disdegnare le ripartenze avversarie, che rappresentano un pericolo concreto. La squadra si prepara a una sfida impegnativa, consapevole delle difficoltà e delle strategie da adottare per ribaltare il risultato. La partita si gioca questa sera, con tutte le carte in tavola.

Dybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di Romano Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Infortunio Rovella: il centrocampista della Lazio si è operato alla clavicola. Quando può tornare a disposizione di Sarri, ultimissime Napoli, De Bruyne è tornato: annuncio del club sulle condizioni del belga! Su cosa ha lavorato e i prossimi passi per il rientro Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! L’episodio shock Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il BodoGlimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di Chivu Vincic arbitro di Real Madrid Benfica: A Bola riporta a galla un blitz della polizia in Bosnia del 2020 tra escort, armi da fuoco e droga! La ricostruzione di quanto successe Real Madrid, il caso Fran Garcia scuote la Liga! Con Arbeloa è cambiato tutto, cosa sta succedendo al terzino spagnolo Dybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Champions League, designati gli arbitri per i playoff di ritorno: ecco chi dirigerà le partite di Inter, Juve e Atalanta Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Inter Bodo Glimt, Dimarco: «Partita offensiva, ma attenzione alle ripartenze»

Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: «Il primo pensiero sarà quello di rimontare. Avere Chivu e Kolarov è stata una fortuna per me, sul Mondiale con l’Italia…»Dimarco si presenta alla conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, motivato a recuperare dopo la sconfitta dell’andata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La conferenza stampa di Manuel Locatelli alla vigilia di Inter-Juventus; Serie A, è crisi Juventus, perde in casa con il Como, l'Inter si riscatta dopo la sconfitta in Champions, finisce senza reti tra Cagliari e Lazio; Chivu: Dumfries domani in gruppo, la gestione! Bastoni, Dimarco, Thuram e novità per Calhanoglu; Inter, Chivu: Entro due giorni Dumfries e Calhanoglu a disposizione. Dimarco meglio di me e Kolarov? Di me di sicuro.

Dimarco: Siamo sotto, attaccheremo subito! Bodo? Non batti Atletico e City a casoLe parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bodo Glimt ... msn.com

Inter, Dimarco: Dovremo stare attenti alle loro ripartenzeL'Inter domani sera cerca la rimonta contro il Bodo Glimt nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. In conferenza stampa insieme all'allenatore. tuttomercatoweb.com

#Stramaccioni: "Inter-Bodo, altra storia a San Siro. #Dimarco come Marcelo: vi spiego. #Bastoni Viaggio con gli azzurri e..." x.com

Dumfries sì, Calha no. Chivu con la miglior formazione: le ultime alla vigilia di Inter-Bodo Le ultimissime da Appiano alla vigilia di Inter-Bodo Glimt. Tutto quello che c'è da sapere grazie all'inviato di FcInterNews. - facebook.com facebook