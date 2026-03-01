Eccellenza | ore 14,30 corticella in viaggio Il Mezzolara in trasferta rischia con il Cava Ronco

Alle 14,30 si gioca la nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza nel girone B. La capolista Mezzolara, con dieci punti di vantaggio sull’Ars et Labor Ferrara, affronta in trasferta la settima in classifica Futball Cava Ronco. La sfida si svolge sul campo della squadra di casa, in una partita che vede la formazione leader del torneo impegnata in trasferta.

Nona giornata di ritorno, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, la capolista Mezzolara, prima con dieci punti di vantaggio sulla principale inseguitrice Ars et Labor Ferrara, è attesa dalla trasferta in programma sul terreno della settima forza Futball Cava Ronco. Il team di Nicola Zecchi farà di tutto per dare continuità all’ottima striscia di cinque successi consecutivi mentre l’ex Spal – ormai rassegnata alla seconda piazza e agli spareggi nazionali – farà visita alla quarta Russi. Il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, terzo a sei lunghezze dall’Ars et Labor, è atteso dal match casalingo contro la Sampierana in evidente crisi di risultati mentre il Castenaso di Fabio Rizzo, ottavo ma con appena tre punti di vantaggio sull’equilibratissima zona playout, ospiterà la diretta rivale Sanpaimola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza, Ars et Labor bloccata: 0-0 col Cava Ronco, svanisce l’inseguimento al Mezzolara. La vetta si allontana.Ars et Labor, la Serrata Difensiva del Cava Ronco Spegne le Ambizioni di Vertice Un altro passo falso, un altro pareggio che brucia.

Leggi anche: Eccellenza, ore 14,30. Lo Zola Predosa sfida la Bobbiese. Rischio Mezzolara a Fratta Terme

