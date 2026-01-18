Eccellenza ore 14,30 Lo Zola Predosa sfida la Bobbiese Rischio Mezzolara a Fratta Terme
Alle ore 14:30, si svolge la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone B. Lo Zola Predosa affronta la Bobbiese in una sfida importante, mentre il Mezzolara di Nicola Zecchi, leader in classifica, cerca di riscattarsi dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. La giornata rappresenta un’occasione per consolidare le posizioni in classifica e proseguire il cammino verso gli obiettivi stagionali.
Terza giornata di ritorno, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, il Mezzolara di Nicola Zecchi cercherà di mettersi alle spalle la recente eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza (maturata mercoledì, in semifinale, sul campo del Nibbiano) concentrandosi esclusivamente sul campionato che lo vede in testa alla classifica con ben quattro lunghezze di vantaggio sull’ Ars et Labor Ferrara. Per continuare a sognare il ritorno in serie D, il team budriese cercherà di espugnare oggi il terreno del Fratta Terme inguaiato nella bagarre per non retrocedere mentre l’ex Spal sarà di scena sul campo del Massa Lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza, i bertinoresi (ore 15) a Russi e l’Fcr domani (14.30) all’Antistadio col Mesola. Fratta Terme, anticipo da brividi
Leggi anche: Eccellenza, lo Zola Predosa di Perinelli a Fabbrico. Mezzolara ed ex Spal, continua la corsa in vetta. Il team di mister Zecchi ospita il Sanpaimola
Eccellenza: ore 14,30. Il Mezzolara ospita il Faenza. E il Castenaso va a Comacchio.
Eccellenza, ore 14,30. Lo Zola Predosa sfida la Bobbiese. Rischio Mezzolara a Fratta Terme - Terza giornata di ritorno, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. sport.quotidiano.net
Excellence, 2:30 p.m. Zola Predosa faces Bobbiese. Mezzolara faces Fratta Terme. - Starting in Group B, Nicola Zecchi's ... sport.quotidiano.net
CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A. 18 GENNAIO 2026 Stadio Enrico Filippetti, Zola Predosa (Bo) 14:30 #usdbobbiese #bobbio #forzaboys - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.