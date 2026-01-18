Eccellenza ore 14,30 Lo Zola Predosa sfida la Bobbiese Rischio Mezzolara a Fratta Terme

Alle ore 14:30, si svolge la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone B. Lo Zola Predosa affronta la Bobbiese in una sfida importante, mentre il Mezzolara di Nicola Zecchi, leader in classifica, cerca di riscattarsi dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. La giornata rappresenta un’occasione per consolidare le posizioni in classifica e proseguire il cammino verso gli obiettivi stagionali.

Terza giornata di ritorno, alle 14,30, per il campionato di Eccellenza. Partendo dal girone B, il Mezzolara di Nicola Zecchi cercherà di mettersi alle spalle la recente eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza (maturata mercoledì, in semifinale, sul campo del Nibbiano) concentrandosi esclusivamente sul campionato che lo vede in testa alla classifica con ben quattro lunghezze di vantaggio sull’ Ars et Labor Ferrara. Per continuare a sognare il ritorno in serie D, il team budriese cercherà di espugnare oggi il terreno del Fratta Terme inguaiato nella bagarre per non retrocedere mentre l’ex Spal sarà di scena sul campo del Massa Lombarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

