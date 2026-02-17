Eccellenza - girone A | il punto Castelnuovo e Grassi rischiano | rotta da invertire

Il Castelnuovo ha subito una sconfitta in casa contro la Larcianese, a causa di una prestazione deludente che complica la sua posizione in classifica. La squadra ha perso punti importanti e ora deve rivedere la propria strategia per risalire la china. Intanto, le altre contendenti, ad eccezione del San Giuliano, hanno tutte ottenuto vittorie, aumentando la pressione sulla squadra di Castelnuovo.

Una nona giornata di ritorno pessima per il Castelnuovo, sconfitto in casa dalla Larcianese e con le altre dirette concorrenti per evitare la bassa classifica tutte vincenti o quasi, a parte il San Giuliano. Così, ora, la classifica vede i gialloblu al sest'ultimo posto, con soltanto due punti in più rispetto alla Massese quint'ultima, anche se i bianconeri apuani hanno una partita in più. Tutto è ancora salvabile, ma è necessario un cambiamento di rotta: i tre punti mancano dal 30 novembre 2025. C'è stato anche il debutto in Eccellenza del giovane Gabriele Marcovina (foto), di Lucca, centrocampista classe 2006, che ha giocato uno scampolo nel finale.