Eccellenza - Girone A Castelnuovo | Grassi ora ha le ore contate

La società del Castelnuovo ha deciso di esaminare attentamente la posizione in classifica dopo le recenti sconfitte, che hanno avvicinato la squadra alla zona play-out. La crisi interna si concentra sul ruolo dell’allenatore Luigi Grassi, il quale potrebbe essere sollevato dall’incarico nelle prossime ore. La squadra ha mostrato segnali di difficoltà e i dirigenti stanno valutando tutte le opzioni possibili per invertire la rotta. La situazione resta molto tesa e ancora in evoluzione.

In queste ore (fino a tarda notte ieri sera) la società del Castelnuovo sta valutando la situazione della classifica, sempre più impallidita e, ormai, a ridosso della zona play-out e, come accade nel calcio, ovviamente sotto esame è lo staff tecnico, a cominciare dall'allenatore Luigi Grassi che rischia chiaramente l'esonero. Mancano sette partite alla fine, di cui quattro in casa e, pertanto, tutto è ancora possibile per la classifica, con 21 punti in palio. I tifosi speravano che i biancoverdi del Montespertoli portassero fortuna, dato che nei tre precedenti incontri di campionato il Castelnuovo aveva sempre avuto la meglio.