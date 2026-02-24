Eccellenza - Girone A Castelnuovo | Grassi ora ha le ore contate

Da sport.quotidiano.net 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società del Castelnuovo ha deciso di esaminare attentamente la posizione in classifica dopo le recenti sconfitte, che hanno avvicinato la squadra alla zona play-out. La crisi interna si concentra sul ruolo dell’allenatore Luigi Grassi, il quale potrebbe essere sollevato dall’incarico nelle prossime ore. La squadra ha mostrato segnali di difficoltà e i dirigenti stanno valutando tutte le opzioni possibili per invertire la rotta. La situazione resta molto tesa e ancora in evoluzione.

eccellenza girone a castelnuovo grassi ora ha le ore contate
© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo: Grassi ora ha le ore contate

In queste ore (fino a tarda notte ieri sera) la società del Castelnuovo sta valutando la situazione della classifica, sempre più impallidita e, ormai, a ridosso della zona play-out e, come accade nel calcio, ovviamente sotto esame è lo staff tecnico, a cominciare dall’allenatore Luigi Grassi che rischia chiaramente l’esonero. Mancano sette partite alla fine, di cui quattro in casa e, pertanto, tutto è ancora possibile per la classifica, con 21 punti in palio. I tifosi speravano che i biancoverdi del Montespertoli portassero fortuna, dato che nei tre precedenti incontri di campionato il Castelnuovo aveva sempre avuto la meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza - girone "A»: il punto. Castelnuovo e Grassi rischiano: rotta da invertireIl Castelnuovo ha subito una sconfitta in casa contro la Larcianese, a causa di una prestazione deludente che complica la sua posizione in classifica.

Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo, Nelli: "Buon pari. Bene la difesa, ha tenuto botta»Il Castelnuovo si presenta a Forte dei Marmi con un punto guadagnato contro il Girone

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Eccellenza A. Il Montespertoli batte il Castelnuovo Garfagnana: 2 a 1 per i gialloverdi; Castelnuovo del Garda-Pozzonovo 0-0: poche emozioni in un match tirato e molto combattuto; Promozione, girone B. Brutta sconfitta per la Solierese contro il Castelnuovo; Castelnuovo vs Solierese Calcio, cronaca e tabellino.

Eccellenza - Girone A». Castelnuovo-Real con il rientro di CecchiniIl Castelnuovo, nella giornata di capitan Giacomo Cecchini al suo debutto stagionale in campionato – al quale verrà anche consegnata una targa da parte della società gialloblu per le sue cento ... lanazione.it

Eccellenza - Girone A»: il derby. Castelnuovo: punto prezioso e bella provaMASSESE: Barsottini, Marchini, Grasso (46’ Vekic), Bigini, Lucaccini, Bechini (91’ Caddeo), Mapelli, Bertipagani, Buffa, Papi, Lucchesi (76’ Ferrari). (A disp ... lanazione.it