Simeone all’Inter! Clamorosa indiscrezione dalla Spagna | per il futuro Avete sentito?

Una notizia sorprendente arriva dalla Spagna: Simeone si trasferirà all’Inter, secondo fonti vicine al tecnico argentino. La causa è legata alla sua volontà di cambiare squadra dopo anni alla guida dell’Atletico Madrid. Nei giorni scorsi, si sono intensificate le trattative tra le parti, e si parla di un accordo già avviato. I tifosi nerazzurri attendono conferme ufficiali, mentre si intensificano le voci su una possibile rivoluzione in panchina.

Inter News 24 Simeone avrebbe già un preaccordo con l’Inter, arriva la clamorosa notizia dalla Spagna sull’allenatore argentino. Dal nulla e completamente inaspettata arriva la notizia dalla Spagna: Diego Pablo Simeone avrebbe raggiunto un accordo per un pre-contratto con l’Inter! A riportare la clamorosa notizie è El Chiringuito TV. Secondo questa ricostruzione l’attuale tecnico dell’Atletico Madrid dalla stagione 20262027 dovrebbe sedere sulla panchina nerazzurra, dopo che in passato c’è stato già da calciatore. Difficile immaginare uno scenario del genere considerando quando stia facendo bene Cristian Chivu alla sua prima stagione alla guida dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, indiscrezione clamorosa: nome dalla Serie A se parte Frattesi. Ausilio sonda il terrenoSul mercato dell'Inter, circolano voci riguardanti una possibile sostituzione di Frattesi, con Guendouzi indicato come candidato.

Leggi anche: CdS – l’indiscrezione dalla Spagna preoccupa l’Inter

QUANDO DIEGO SIMEONE BUCAVA LE DIFESE AVVERSARIE INSIEME A RONALDO IL FENOMENO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

In Spagna sganciano la bomba: Simeone ha un accordo con l'Inter per la prossima stagioneDalla Spagna rimbalza un’indiscrezione destinata a far discutere. Secondo quanto riferito da El Chiringuito de Jugones, il futuro di Diego Simeone. tuttomercatoweb.com

In Spagna la sparano: Simeone ha l’accordo per un pre-contratto con l’InterClamorosa indiscrezione lanciata dalla Spagna, precisamente dalla nota trasmissione El Chiringuito: questa riguarderebbe la panchina dell'Inter ... msn.com

“Le Chieinguito” intanto: “Simeone ha firmato un precontratto con l’Inter” x.com

IL CORRIERE DELLO SPORT SCRIVE: “SIMEONE RIVEDE DEKI IN STANKOVIC JR, MA L’INTER NON MOLLA: PRONTO IL RITORNO A CASA. Tutti pazzi per Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista del Bruges si sta affermando anche a livello euro - facebook.com facebook