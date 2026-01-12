Mercato Juve il Manchester United irrompe in casa bianconera! Occhi sul big di Spalletti L’indiscrezione dalla Spagna non lascia dubbi

Il mercato della Juventus si anima con la possibile entrata del Manchester United, che avrebbe mostrato interesse per Yildiz, attualmente sotto contratto con i bianconeri. Tuttavia, la società si prepara a proporre un rinnovo al giocatore turco, puntando a consolidare il proprio roster. Le indiscrezioni dalla Spagna indicano un’attenzione crescente sui movimenti delle grandi squadre, mentre Spalletti resta concentrato sul suo progetto.

Mercato Juve, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Yildiz. Ma i bianconeri sono pronti a rinnovare con il turco. Le ultime. Il mercato della Juve si accende improvvisamente sotto la spinta delle grandi potenze della Premier League. Mentre la squadra di Spalletti lavora sul campo per consolidare la propria posizione, le scrivanie della Continassa sono chiamate a gestire una delle situazioni più spinose e delicate dell’intera sessione: il futuro del suo gioiello più luminoso, Kenan Yildiz. L’indiscrezione arriva con forza dall’estero. Secondo quanto trapelato, Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della nazionale turca e della Juventus, sarebbe finito nella lista degli obiettivi di mercato del Manchester United in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

