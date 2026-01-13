Ippica il nuovo calendario del Savio Più serate di corse e montepremi

È stato pubblicato il nuovo calendario 2026 delle corse al trotto al Savio di Cesena. Il documento, approvato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, prevede un incremento delle serate di corse e un aumento dei montepremi, contribuendo a valorizzare l’attività ippica nell’area.

La versione definitiva del calendario 2026 delle corse al trotto pubblicata nei giorni scorsi dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha portato un significativo miglioramento della scansione delle giornate (anzi delle serate) di corse all’ ippodromo del Savio di Cesena. Nella bozza varata all’inizio dello scorso mese di novembre l’inizio della stagione era stato anticipato al 6 giugno, il che avrebbe comportato notevoli difficoltà per trasferire tutta l’attrezzatura che Hippogroup Cesenate impiega all’Arcoveggio di Bologna (gestito dalla stessa società) dove la conclusione della stagione è prevista il 2 giugno con la disputa del Gran Premio della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

