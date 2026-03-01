E ora che succede in Iran?

In Iran si apre una nuova fase dopo la morte di Ali Khamenei, che ha ricoperto il ruolo di Guida suprema per oltre tre decenni. La questione centrale riguarda chi assumerà questa posizione e come si svolgerà il processo di successione, che coinvolge le istituzioni religiose e politiche del paese. La transizione è attesa con attenzione da parte di vari settori della società e degli osservatori internazionali.

Ora che Ali Khamenei è morto, l’Iran dovrà nominare una nuova Guida Suprema, ossia un nuovo capo politico, religioso e militare dagli enormi poteri. La Repubblica Islamica ne ha avuti solo due: Ruhollah Khomeini, leader della rivoluzione del 1979, e il suo successore Khamenei, che ricopriva il ruolo dal 1989 e ha governato l’Iran senza interruzione per 36 anni. La fase della successione apre un vuoto di potere potenzialmente pericoloso per il regime, che però da anni si prepara a questa eventualità: Khamenei aveva 86 anni e pianificava da tempo la transizione dei poteri nel caso fosse stato ucciso. Poi la nuova Guida Suprema dovrebbe essere eletta da un organo chiamato Assemblea degli esperti, composto da 88 religiosi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

#Iran, #Khamenei è morto: manifestazioni di piazza e assalti alle ambasciate #Teheran - facebook.com facebook

Israele bombarda Teheran, sirene a Tel Aviv. Ritorsione dell'Iran nel Golfo: colpito l'aeroporto di Dubai e il porto in Oman x.com