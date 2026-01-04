Cina Iran Svezia Europa Usa | caos dopo l’arresto di Maduro Che succede ora?

Dopo l’arresto di Maduro, crescono le incognite a livello internazionale. Tra tensioni tra Cina, Iran, Svezia e Europa, si susseguono notizie e curiosità, come il rifiuto di una proposta di Trump prima del suo arresto. In Venezuela e negli Stati Uniti, proteste e incertezze segnano il quadro attuale. Quali sviluppi attenderanno il Venezuela e le relazioni internazionali nei prossimi giorni?

