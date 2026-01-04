Cina Iran Svezia Europa Usa | caos dopo l’arresto di Maduro Che succede ora?
Dopo l’arresto di Maduro, crescono le incognite a livello internazionale. Tra tensioni tra Cina, Iran, Svezia e Europa, si susseguono notizie e curiosità, come il rifiuto di una proposta di Trump prima del suo arresto. In Venezuela e negli Stati Uniti, proteste e incertezze segnano il quadro attuale. Quali sviluppi attenderanno il Venezuela e le relazioni internazionali nei prossimi giorni?
Emergono intanto nuove curiosità: Maduro avrebbe rifiutato una proposta (molto allettante) di Trump, prima di essere catturato Cosa succederà ora in Venezuela dopo l’arresto di Maduro? Mentre in diverse città degli Stati Uniti manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro l’arresto del leader venezuelano. Ci si interroga sulle prossime mosse. Cosa succederà ora in Venezuela? Questa mossa rafforzerà la leadership di Trump o rischierà di causare riscontri negativi? E l’Europa come si comporterà? – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Stati Uniti e Cina portano avanti i colloqui sui dazi doganali in Svezia - I rappresentanti delle due maggiori economie mondiali si incontrano in Svezia mentre si avvicina la data di scadenza della pausa di 90 giorni sui dazi Con la scadenza cruciale del 12 agosto che ... it.euronews.com
Cina, da Chongqing un nuovo servizio di treni merci verso l'Europa - CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno merci diretto a Budapest, in Ungheria, è partito domenica dalla municipalità di Chongqing, nel sud- iltempo.it
Come dice bene @NonaMikhelidze il Venezuela era un solido alleato politico e militare della Russia di Putin e, aggiungo, dell’Iran e della Cina. Si può discutere del modo in cui Maduro sia caduto, ma una cosa è certa: per l’Asse delle Autocrazie oggi non è u x.com
Il mondo entra nel nuovo anno senza illusioni, ma con una parola che resiste: pace. Capodanno tra luci e silenzi Carceri israeliane: acqua negata ai detenuti palestinesi Iran: chiusure e proteste mentre l’economia affonda Cina: tasse sui preservativ - facebook.com facebook
