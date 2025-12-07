Hojlund riscrive un record in Napoli Juve | non succedeva da oltre 35 anni Cosa è successo nel primo tempo del Maradona

Hojlund ha riscritto un record in Napoli Juve: non accadeva da oltre 35 anni. Cosa è successo nel primo tempo del Maradona. Una fiammata improvvisa che brucia la difesa bianconera e costringe gli statistici a rispolverare gli almanacchi impolverati del calcio italiano. Il gol di Rasmus Højlund, arrivato dopo appena sette giri di lancette nel big match dello stadio “Diego Armando Maradona”, non ha soltanto sbloccato la sfida tra Napoli e Juventus, ma ha segnato un piccolo record statistico che resisteva da oltre trentacinque anni. Il precedente: 1 aprile 1989, segna De Napoli. Per trovare una marcatura partenopea più rapida in questa classica della Serie A, bisogna fare un salto indietro nel tempo fino all’epopea d’oro del club, quella guidata dal Pibe de Oro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

