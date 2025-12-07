Hojlund riscrive un record in Napoli Juve | non succedeva da oltre 35 anni Cosa è successo nel primo tempo del Maradona
Hojlund ha riscritto un record in Napoli Juve: non accadeva da oltre 35 anni. Cosa è successo nel primo tempo del Maradona. Una fiammata improvvisa che brucia la difesa bianconera e costringe gli statistici a rispolverare gli almanacchi impolverati del calcio italiano. Il gol di Rasmus Højlund, arrivato dopo appena sette giri di lancette nel big match dello stadio “Diego Armando Maradona”, non ha soltanto sbloccato la sfida tra Napoli e Juventus, ma ha segnato un piccolo record statistico che resisteva da oltre trentacinque anni. Il precedente: 1 aprile 1989, segna De Napoli. Per trovare una marcatura partenopea più rapida in questa classica della Serie A, bisogna fare un salto indietro nel tempo fino all’epopea d’oro del club, quella guidata dal Pibe de Oro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Napoli-Juve e il paradosso di Hojlund: può battere un record...senza gol - Ne manca un altro per il suo record personale di passaggi vincenti in un ... Scrive tuttonapoli.net
Hojlund, con il Napoli insegue un risultato raggiunto solo una volta in carriera - Hojlund da record: otto gol nelle prime dieci partite giocate in stagione con il Napoli e la Danimarca, mai una partenza del genere nella sua carriera. Da corrieredellosport.it
Napoli, che brividi! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo - Prima dell’intervallo il Napoli perde Lobotka per infortunio (dentro Gilmour) e a inizio ripresa è Politano ad alzare bandiera bianca. Segnala gazzetta.it