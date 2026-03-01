È il giorno della Termal Bologna Marathon | come cambia la circolazione in città

Oggi si svolge la quarta edizione della Termal Bologna Marathon, con migliaia di partecipanti che percorreranno le strade della città. La manifestazione coinvolge diversi quartieri e richiede l’adozione di percorsi alternativi. La corsa interessa le principali arterie, con alcune vie chiuse temporaneamente al traffico. Le autorità hanno predisposto servizi e misure di sicurezza per garantire lo svolgimento dell’evento.

L'atteso evento che porta migliaia di runner per le vie del centro. Uscite della tangenziale chiuse e bus deviati Scende per le strade della città la Termal Bologna Marathon. Giunta alla quarta edizione, domenica migliaia di runner si cimentano nella corsa a lunga distanza. Quattro le diverse distanze: la maratona classica da 42,195 chilometri, la “30 km dei Portici”, la storica Run Tune Up sulla distanza della mezza maratona (21,097 chilometri) e la Tecnocasa City Run da 5 chilometri, non competitiva. La prima partenza è prevista alle 9 da via Irnerio per la gara dei 21 chilometri, a seguire le altre competizioni, con arrivo finale in piazza Maggiore dopo aver toccato la zona est e il cuore del centro storico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Prima giornata di gare alla Termal Bologna Marathon 2026 Entusiasmo alle stelle per i mini runner che stamattina hanno corso la loro “baby maratona” nella terza edizione della Tigotà Kids Marathon sul crescentone di Piazza Maggiore E domani qu - facebook.com facebook

Con 'Re-Start' la Termal Bologna Marathon entra in carcere. Sabato 28 febbraio 34 detenuti si sfideranno all'interno delle mura della Dozza #ANSA x.com