Presentata la medaglia della Termal Bologna Marathon 2026

È stata presentata presso il Rettorato dell’Università di Bologna la medaglia ufficiale della Termal Bologna Marathon 2026, in programma il 1° marzo. La manifestazione prevede tre distanze competitive: mezza maratona, 30 km e maratona completa, riscuotendo grande attesa tra gli appassionati di corsa e sportivi.

© Bolognatoday.it - Presentata la medaglia della Termal Bologna Marathon 2026 BOLOGNA – Su il sipario, si va in scena. Svelate presso il Rettorato dell’Università di Bologna le medaglie finisher per gli atleti e le atlete delle tre distanze competitive, 21,097km, 30km e 42,195 km, della Termal Bologna Marathon in programma domenica 1 marzo 2026. Il fil rouge di questa. Bolognatoday.it The secret is... Bologna Presentata la medaglia della Termal Bologna Marathon 2026: un omaggio alla città e al suo Ateneo - La medaglia finisher richiama un astrolabio, strumento per misurare tempo e conoscenza Domenica 1 marzo maratona, 30 km dei Portici, 21 km Run Tune Up e City Run 5 km ... tuttosport.com

Presentata al Rettorato dell'Università la medaglia della Maratona di Bologna 2026 - Presentata nelle sale del Rettorato dell'Università di Bologna la medaglia della 'Termal Bologna Marathon 2026', in programma domenica primo marzo. msn.com

Presentata la medaglia della Termal Bologna Marathon - facebook.com facebook

Presentata al Rettorato dell'Università la medaglia della Maratona di Bologna 2026. Omaggio alla città e al suo Ateneo per la prima volta partner della manifestazione #ANSA x.com