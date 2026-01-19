Ecco i percorsi della Termal Bologna Marathon 2026

La Termal Bologna Marathon 2026 si avvicina, con i percorsi già annunciati. La gara, molto apprezzata negli anni precedenti, ha registrato il tutto esaurito con largo anticipo. Oltre alla maratona principale, sono disponibili anche le distanze dei 30 km dei Portici e la Run Tune, offrendo diverse opzioni per gli appassionati di corsa. Le iscrizioni sono aperte e il calendario si avvicina rapidamente.

BOLOGNA – Quaranta giorni alla Termal Bologna Marathon, gara che ha riscosso ampio successo facendo registrare il sold out con inatteso anticipo, già agli scorci del 2025, seguito, all’inizio del nuovo anno, dalla corsa al pettorale per le altre distanze competitive, 30 Km dei Portici e Run Tune.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Presentata la medaglia della Termal Bologna Marathon 2026

È stata presentata presso il Rettorato dell’Università di Bologna la medaglia ufficiale della Termal Bologna Marathon 2026, in programma il 1° marzo. La manifestazione prevede tre distanze competitive: mezza maratona, 30 km e maratona completa, riscuotendo grande attesa tra gli appassionati di corsa e sportivi. Termal bologna marathon, un successo chiamato sold out

La Termal Bologna Marathon si conferma un evento di grande interesse, con tutte le distanze competitive già esaurite. Dopo il successo riscosso nel 2025, l’edizione in corso si apre con numeri positivi e un’ampia partecipazione. L’organizzazione si impegna a garantire un’esperienza di qualità per i runner e gli appassionati, consolidando Bologna come meta di riferimento per le competizioni podistiche. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Route 66 in Italia? Ecco gli itinerari in moto per sognare la libertà - Un viaggio sulla Route 66 è il sogno di molti motociclisti, ma senza andare tanto lontano anche qui in Italia abbiamo itinerari da sogno che hanno poco da invidiare a quello made in USA ... insella.it

Prendersi cura di sé è una tradizione che dura nel tempo. Nel nostro Centro Benessere e Termale puoi accedere a cure inalatorie e fangoterapia in convenzione ASL, unite a piscine termali e percorsi benessere. Salute, equilibrio e relax, accompagnati dalla n - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.