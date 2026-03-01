Dybala all’ultimo Roma Juve? Si va verso questa direzione per il futuro dell’ex bianconero Rivelazione di Filippo Biafora

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, ci sono segnali che indicano come Dybala possa disputare la sua ultima partita tra Roma e Juventus. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, anche se non sono stati ancora confermati dettagli ufficiali. La situazione riguarda il futuro dell’attaccante, che ha giocato con entrambe le squadre in passato.

Dybala giocherà il suo ultimo Roma Juve? La direzione per il futuro dell’ex attaccante bianconero. Parla Filippo Biafora. Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Calcionews24. Le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE La Roma si appresta ad affrontare la Juve in quello che è un vero e proprio spareggio per la Champions dopo aver conosciuto il proprio avversario negli ottavi di finale di Europa League, ovvero il Bologna. Pensi che la sfida dell’Olimpico possa essere decisiva e quali prospettive vedi per la squadra di Gasperini in Europa? « Il sorteggio di Europa League non è stato certamente benevolo per le italiane visto che questo derby riduce le chance, già basse, di un quinto posto in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Roma-Juventus, le ultime dai campi: Dybala c'è, ma dalla panchina. Spalletti conferma PerinAlla ricerca di pesanti punti in chiave Champions, Roma e Juventus si sfideranno all'Olimpico per la 27ª giornata di Serie A.

Notte da “Jackpot” all’Olimpico: Dybala supera il provino per la sfida alla JuventusNella mattinata di oggi, l’ambiente giallorosso ha ricevuto la conferma tanto attesa: Paulo Dybala figura nell’elenco dei convocati per il posticipo...

Juve Roma, lo Stadium si ferma: lacrime per il ritorno di Dybala

Temi più discussi: Il grande ex Dybala ma anche Hermoso e Soulé: chi ci sarà e chi no contro la Juve; Dybala, recupero lampo per Roma-Juve: si è allenato in gruppo, all'Olimpico ci sarà; Roma-Juventus, sfida da Champions all’Olimpico: probabili formazioni e dove vederla; Dybala c’è: torna in gruppo a due giorni da Roma-Juve.

Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare, le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Hermoso, KoopmeinersSpalletti deve fare a meno dello squalificato Locatelli ed è pronto a lanciare Koopmeiners in coppia con Thuram. Tornano Kalulu e Cambiaso sulle fasce e Bremer al centro della difesa, conferma per ... calciomercato.com

Roma-Juventus è oggi ed è importantissima I bianconeri stasera andranno in trasferta all’Olimpico, dopo le fatiche di Champions, per cercare di tenere vive le speranze di quarto posto È la partita decisiva della stagione #Juventus #Roma #SpazioJ - facebook.com facebook

#RomaJuve, le probabili formazioni di Gasperini e Spalletti x.com