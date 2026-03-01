Notte da Jackpot all’Olimpico | Dybala supera il provino per la sfida alla Juventus

Nella mattinata di oggi, l'ambiente giallorosso ha ricevuto la conferma tanto attesa: Paulo Dybala figura nell'elenco dei convocati per il posticipo delle 20:45 contro la Juventus. L'argentino ha superato il provino decisivo svoltosi durante l'ultima seduta d'allenamento, convincendo Gian Piero Gasperini a inserirlo in una lista che profuma di scontro diretto per l'Europa d'élite. Il tecnico della Roma non ha nascosto l'importanza della posta in palio, definendo l'incrocio con il suo passato bianconero come il potenziale primo "jackpot" stagionale: un successo stasera significherebbe non solo blindare il quarto posto, ma scavare un solco di +7 punti sulla compagine di Spalletti, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League. Domenica sera, ore 20:45, lo Stadio Olimpico diventa il centro gravitazionale della ventiduesima giornata di Serie A.